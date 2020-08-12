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Kaptan Atiba’yla 1 yıl daha

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba’yla 1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 500 bin Euro ödeme yapacak.

Kaptan Atiba’yla 1 yıl daha

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba’yla 1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 500 bin Euro ödeme yapacak.

Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Atiba’yla yapılan görüşmenin kısa sürmesi dikkat çekti. Siyah-beyazlı formayı yeniden giymek isteyen ve yönetimle pazarlık yapmayan Atiba, kendisine teklif edilen 500 bin Euro ücreti kabul etti. Beşiktaş’ta 1 yıl daha forma giyecek olan Atiba’nın daha sonra teknik heyette yer alması bekleniyor.

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