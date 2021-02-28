Kar Voleybolu Milli Takımı’ndan Wagrain Etabı’nda bronz madalya

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nın ikinci haftasında mücadele eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, üçüncülük maçında Litvanya’yı 29 dakika süren mücadelenin sonunda 2-1 (12-15, 15-9, 15-13) mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Kar Voleybolu Milli Takımı’ndan Wagrain Etabı’nda bronz madalya
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2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nın ikinci haftasında mücadele eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, üçüncülük maçında Litvanya’yı 29 dakika süren mücadelenin sonunda 2-1 (12-15, 15-9, 15-13) mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nın ikinci haftasında Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, Litvanya’yı 2-1 yenerek bronz madalya aldı. Bahanur Gökalp, Merve Çelebi, Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyonda oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 mağlubiyet elde ederek başarılı bir performans ortaya koydu. Milliler, geçtiğimiz hafta düzenlenen 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nın ilk haftasını namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı.
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