Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: "Askerlerimizi düşünsek de işimizi en iyi şekilde yapacağız"

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Villarreal maçı öncesi Türkiye’de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade ederek, “Askerlerimizi düşünsek de işimizi en iyi şekilde yapacağız” dedi. Karabağ Kaptanı Maksim Medvedev ise Azerbaycan’ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Azeri ekini Karabağ, Villarreal mücadelesini yarın Fatih Terim Stadı’nda oynayacak. Müsabaka öncesi Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki teknik direktör, “Kardeş ülke Türkiye’deyim. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. İyi bir hocaları var, her şekilde doğru oyun kurmalıyız. Maçın sonunda iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Topraklarımız yakın zamanda geri kazanılacak ve 30 yıllık hasret sona erecek"

Azerbaycan’da zor bir durum yaşandığını dile getiren Gurbanov, “Futbolla siyaset birbirine karışmış. Her bir insana her Azeri vatandaşına özverili olmak düşüyor. Biz de Karabağ olarak çalışıyoruz. Vazifemizi en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Askerlerimizi düşünsek de işimizi en şekilde yapmaya çalışacağız. Kendimizi evimizde hissediyoruz. İnşallah yakın zamanda topraklarımız geri kazanılacak. 30 yıllık hasrete son verilecek” açıklamasını yaptı.

“Maccabi maçındaki hataları yapmayacağız”

Villarreal maçının Maccabi Tel Aviv’e karşı oynanan mücadeleden farklı olacağını dile getiren Gurbanov, “Farklı takımlar. Villarreal La Liga’nın en iyi takımlarında birisi. Maccabi takımına karşı zor bir maç oldu. Pandemiden sonra en iyi performansı göstermek zorlaştı. Oyuncularımız tam istediğimiz performansta değil. Maccabi’ye 1-0’lık skorla mağlup olsak da kötü bir performans göstermedik. Çalışarak o hataları tekrar yaşamayacağız” değerlendirmesini yaptı.

“Süper Lig, Azerbaycan Ligi’nden daha üst düzey”

Sivasspor’un deplasmanda karşı karşıya geldiği ve 5-3 mağlup olduğu Villarreal müsabakasını değerlendiren Gurbanov, şu ifadelere yer verdi:

“Maçı izledim. Enteresan bir maç oldu ve 8 gol seyirci için güzel. Her takım her maçı sonrasında analiz eder. Takımları karşılaştırırsak, Süper Lig Azerbaycan liginden daha üst düzey bir lig. Sivasspor da bugün Azerbaycan liginin üstünde. Yarına kadar zamanımız var. Oyunu daha iyi analiz ederek yarınki maça hazır olacağız.”

“Yoğun seyahat temposunda genç oyuncularımızı oynatacağız”

Gurbanov, maç trafiğinden dolayı sürekli seyahat halinde olmalarının oyuncular üzerinde yorgunluk oluşturabileceğini söyleyerek, “En zor olan bu. 6 maç dışarda oynayacağız. Kolay değil. 3 günde 1 yolculuktayız. Futbolcular için de bu zor. Performanslarını göstermek için de zor. Başka çıkış yolumuz yok bazı maçlarda genç oyuncularımızı oynatacağız. Her şekilde düzgün karar vermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Maksim Medvedev: “Azerbaycan’ı ve Karabağ’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız”

Karabağ Kaptanı Maksim Medvedev ise, önemli bir maç oynayacaklarını ifade ederek, “Villarreal büyük bir takım. İspanya’da görkemli bir futbol oynuyor. Azerbaycan ve Karabağ’ın durumu iyi değil ancak yine de buraya futbol oynamaya geldik. Azerbaycan’ı ve Karabağ Kulübünü iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Villarreal’in oyununu analiz ettik. Yarın iyi bir maç çıkaracağımıza ve iyi bir netice alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.