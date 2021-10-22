Karabulut, Dünya Şampiyonasında 7. oldu

Silivrispor’un da resmi güreşçisi olan İsmet Karabulut 19-24 Ekim’de Yunanistan Youtrakide’de yapılan Veteranlar Dünya Şampiyonası’nda 35-40 yaş kategorisinde 100 kg’da çeyrek finalde rakibine yenildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru ve Silivrispor Kulüp 2. Başkanı Nuri Çolakoğlu, Kancıoğlu Otomotiv, Bayburtlu İnşaat, Sözdemir Geri Dönüşüm ve Palet, Mandacı Et Lokantası Murat Tezeller, İlkan Şen sponsorluğunda güreşlerini tamamladı.

Güreşçi İsmet Karabulut yaptığı açıklamasında; “Dünya şampiyonasında 100 kg’da çeyrek finalde kaybettim. Nasibimizi yaşadık savaştık olmadı. Mücadeleye devam Allah’ın izniyle. Maddi manevi desteklerini esirgemeyen Sözdemir Geri Dönüşüm vePalet, Eyüp Bayburtlu, Zafer Yalçın, Volkan Yılmaz, Akgün Duru, Nuri Çolakoğlu, Murat Tezeller, İlkan Şen, görsel basında bizi yalnız bırakmayan Engin Akın ve Sevginar Sali’ye teşekkürler. Kulübümüz Silivrispor ve ülkemizi savaşarak temsil ettik. Bir insan çok başarılı olsa bile toplum onun en küçük hatasını fark edecektir. Ve bunu haykıracaklar. Bu nedenle eleştirmenin hayallerinizi yıkmasına izin vermeyin. Asla yanılmayan tek kişi hiçbir şey yapmayan kişidir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021, 12:54