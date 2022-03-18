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Karabulut kafese giriyor

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Silivri’nin yetiştirdiği güreşçilerden olan İsmet Karabulut kafes dövüşleri için Antalya’ya gidiyor.

Karabulut kafese giriyor
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30 Martta Antalya’da yapılacak olan MMA Kafes Dövüşleri için davet alan tecrübeli sporcu İsmet Karabulut bu zorlu maça hazırlanıyor. İlk profesyonel maçı için hazırlanan Karabulut, 30 Martta Face to face yapacak ve 31 Martta da arenaya çıkacak. İsmet Karabulut’un rakibi ise Türkiye’nin en iyi kafes dövüşcüleri arasında yer alan Cihan Kaplan oluyor.
 

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 16:47
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