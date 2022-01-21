Karacabey Belediyespor voleybolda iddialı

Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı yaptığı transferlerle, ikinci yarıda liderliği sürdürmeyi planlıyor.

TVF Erkek Voleybol 2. Lig Grubunda mücadele eden ve ligde 2. sırada yer alan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, yaptığı yeni transferlerle ikinci yarıya hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Ligde daha önce önemli takımlarda forma giymiş olan Mustafa Kırıcı ve Fikri Berber ile 1 yıllık anlaşma imzalayan yönetim, takımın ikinci yarıda daha güçlü hale gelmesini sağlayarak, önemli bir yatırım yaptı.

2022’nin ilk maçını 9 Ocak’ta İstanbul’da oynayan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, ligin iddialı takımlarından Fenerbahçeyi 3-0 yenerek salondan galip ayrıldı.

Voleybol Takım Antrenörü Mustafa Cengiz ikinci yarıdan da iddialı olduklarını belirterek, “Ligde zirve yarışını emin adımlarla sürdürüyoruz. Yeni kadromuzla birlikte salonda daha güçlü bir takım olacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe karşılaşmasından galip ayrıldık. Geçtiğimiz hafta ise İnegöl ile oynadığımız maçı sakatlıklarımız nedeniyle istediğimiz puanla bitirememiştik. Bu hafta tam kadro yine salonda olacağız” dedi.

Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Özkan da takıma inançlarının tam olduğunu vurgulayarak, ligin ikinci yarısında tüm takıma başarılar diledi.