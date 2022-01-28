Karacabey’de köyler arası futbol turnuvasına ilgi büyük

Karacabey ilçesinde “Ortasarıbey köyler arası futbol turnuvası” renkli bir törenle başladı. Turnuvanın açılışında, Keşlik ve Doğla mahalleleri karşı karşıya geldi.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın açılış törenine katılan Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsal mahallelerde bu tarz sportif faaliyetlerin sevindirici olduğunu belirterek, belediye olarak da turnuvaya destek verdiklerini söyledi.

Başkan Özkan, spora her fırsatta destek verdiklerini ve her yaşta sporu teşvik ettiklerini belirterek, göreve gelmeden önce kentte yüzlerle ifade edilen lisanslı sporcu sayısının, bugün itibarıyla binlerle anıldığını kaydetti. Özkan, konuşmasının ardından turnuvanın başlangıç vuruşunu yaptı.

Dostluk vurgusu

Ortsarıbey Futbol Kulübü Başkanı Samet Yolcu da yaptığı açıklamada, “Turnuvamıza destek veren Karacabey Belediyesi’ne, Ortasarıbey Muhtarlığına ve katılım sağlayan tüm mahalle futbolcularımız ile taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da dostluk çerçevesinde süren müsabakalarımız olur” dedi.

Öte yandan, 18 takımın yer aldığı Ortasarıbey Futbol Turnuvası’nda toplam 9 hafta boyunca karşılaşmalar olacak. 9. haftanın sonunda oynanacak final müsabakasıyla turnuva sona erecek.