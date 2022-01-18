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Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR’ı Sarper Barış Saka

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Beşiktaş’ın bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR’ı Sarper Barış Saka
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Beşiktaş’ın bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, bugün Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

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Bu müsabakada VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka’ya, AVAR olarak Alper Çetin ve Burak Olcar eşlik edecek.

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