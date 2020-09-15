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Karagümrük, dünya gündeminde

ARJANTİNLİ YILDIZ OYUNCU LUCAS BİGLİA'YI KADROSUNA KATARAK FLAŞ BİR TRANSFERE İMZA ATAN SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİ KARAGÜMRÜK, DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ. ARJANTİN'DEN İTALYA'YA AVRUPA VE DÜNYA BASININ ÖNDE GELEN KURULUŞLARI BU TRANSFERİ DUYURDU.

Karagümrük, dünya gündeminde

Arjantinli yıldız oyuncu Lucas Biglia’yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Süper Lig’in yeni ekibi Karagümrük, dünya gündemine girdi. Arjantin’den İtalya’ya Avrupa ve dünya basının önde gelen kuruluşları bu transferi duyurdu.

36 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Karagümrük, sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ederek lige iyi bir giriş yapmıştı. Viviano, Zukanovic, Roco, Aatif Chahechouhe ve Mevlüt Erdinç gibi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Karagümrük, dün ise bombayı patlattı ve Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia’yı kadrosuna katarak orta sahasına önemli bir takviye yaptı. Bu transferin ardından Avrupa ve dünya basını da Karagümrük’ü konuştu. Uzun yıllar Lazio ve Milan forması giyen Biglia’nın transferini İtalyan gazeteleri manşetten verirken, Fransa, Romanya, Belçika ve Arjantin basınında da bu transfer ve Karagümrük gündemden düşmedi.

Bu sezon Süper Lig’de kalıcı olmak için önemli transferlere imza atan kırmızı-siyahlılar, kadrosuna kattığı isimlerle Avrupa’da da ses getirmeyi başardı.

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