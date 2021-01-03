Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Karagümrük, bu sezon ligde ilk iç saha mağlubiyetini aldı.Süper Lig’in 16. hafta karşılaşmasında Vodafone Park’ta Trabzonspor’u konuk eden Karagümrük, rakibine 2-1 mağlup olurken, bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini aldı. Maçlarını farklı farklı statlarda oynamasına karşın iç sahada mağlup olmayan 3 takımdan birisi olan Karagümrük, bu unvanını Trabzonspor karşısında kaybetti. Bordo-mavili ekip maçın 46. dakikasında Nwakaeme’nin golüyle 1-0 öne geçerken, Karagümrük bu gole 71. dakikada Balkovec’le karşılık vermişti. Mücadelenin 81. dakikasında hatalı geri pasını değerlendiren Ekuban, fileleri havalandırarak skoru 2-1’e getirdi. İç sahada çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük, 8. maçında ilk yenilgisini aldı. Ligde yalnızca Alanyaspor ve Gaziantep FK evinde yenilgi yüzü görmedi.
Karagümrük iç sahada ilk yenilgisini aldı
Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Karagümrük, bu sezon ligde ilk iç saha mağlubiyetini aldı.
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