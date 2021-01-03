Karagümrük iç sahada ilk yenilgisini aldı

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Karagümrük, bu sezon ligde ilk iç saha mağlubiyetini aldı.

Süper Lig’in 16. hafta karşılaşmasında Vodafone Park’ta Trabzonspor’u konuk eden Karagümrük, rakibine 2-1 mağlup olurken, bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini aldı. Maçlarını farklı farklı statlarda oynamasına karşın iç sahada mağlup olmayan 3 takımdan birisi olan Karagümrük, bu unvanını Trabzonspor karşısında kaybetti. Bordo-mavili ekip maçın 46. dakikasında Nwakaeme’nin golüyle 1-0 öne geçerken, Karagümrük bu gole 71. dakikada Balkovec’le karşılık vermişti. Mücadelenin 81. dakikasında hatalı geri pasını değerlendiren Ekuban, fileleri havalandırarak skoru 2-1’e getirdi. İç sahada çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük, 8. maçında ilk yenilgisini aldı. Ligde yalnızca Alanyaspor ve Gaziantep FK evinde yenilgi yüzü görmedi.