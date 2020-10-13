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Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu’nda

SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA OYNANACAK FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA KARŞILAŞMASI, ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÜLKER STADYUMU'NA ALINDI.

Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu’nda

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu’na alındı.

Süper Lig’in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı’nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu’na ev sahibi olarak çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı’nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.

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