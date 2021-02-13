Karagümrük, ligin ikinci yarısında ilk golünü yedi

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden Karagümrük, karşılaşmanın 19. dakikasında yediği golle, ligin ikinci yarısındaki ilk golünü yedi.
İkinci yarıya Malatya deplasmanında başlayan ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, bir sonraki haftada iç sahada Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanından 1-0’lık sonuçla 3 puanla ayrılan Karagümrük, bu 3 maçta 7 puan toplarken kalesinde gol görmemişti.Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 19. dakikada yediği golle, ligin ikinci yarısında kalesinde ilk golü görmüş oldu.