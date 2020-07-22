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Karagümrük taraftarı maça hazır

KARAGÜMRÜKSPOR TARAFTARI, AKHİSARSPOR MAÇI ÖNCESİNDE FUTBOLCULARINI STAT GİRİŞİNDE KARŞILADI.

Karagümrük taraftarı maça hazır

Karagümrükspor taraftarı, Akhisarspor maçı öncesinde futbolcularını stat girişinde karşıladı.

Süper Lig yolunda Play-Off mücadelesi ilk maçında Akhisarspor’u evinde ağırlayacak olan Karagümrük’te futbolcuları taraftar karşıladı. Stat girişinde takımlarını içeriye uğurlayan taraftarlar, futbolculardan galibiyet sözü aldı.

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