Karagümrük taraftarı maça hazır

Süper Lig yolunda Play-Off mücadelesi ilk maçında Akhisarspor’u evinde ağırlayacak olan Karagümrük’te futbolcuları taraftar karşıladı. Stat girişinde takımlarını içeriye uğurlayan taraftarlar, futbolculardan galibiyet sözü aldı.
KARAGÜMRÜKSPOR TARAFTARI, AKHİSARSPOR MAÇI ÖNCESİNDE FUTBOLCULARINI STAT GİRİŞİNDE KARŞILADI.
Süper Lig yolunda Play-Off mücadelesi ilk maçında Akhisarspor’u evinde ağırlayacak olan Karagümrük’te futbolcuları taraftar karşıladı. Stat girişinde takımlarını içeriye uğurlayan taraftarlar, futbolculardan galibiyet sözü aldı.