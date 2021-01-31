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Karagümrük’ten Ademi hamlesi

Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcu Kemal Ademi için kiralama teklifi yaptı.

Karagümrük’ten Ademi hamlesi

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Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcu Kemal Ademi için kiralama teklifi yaptı.

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’nin forveti Kemal Ademi’ye talip oldu. Daha önce sarı-lacivertlilerden Papiss Cisse’yi kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan Karagümrük, Ademi’yi kiralık olarak renklerine bağlama adına sarı-lacivertlilere teklif yaptı. Teklifin kabul edilmesi durumunda Kemal Ademi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralanacak.
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