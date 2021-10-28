Karakaş: Her şeyimizle lige hazırız

Pazar günü Beykoz deplasmanına çıkmaya hazırlanan Silivrispor’da Basın Sözcülerinden Şahan Karakaş, “Futbolda ligin ilk maçına nasıl başlarsanız ligde öyle gider. İşte bunun için biz çok iyi başlayacağız. Rakibin ismi veya kimle oynadığımız artık çok önemli değil, çıkıp oyunumuzu oynayacağız” dedi.

BAL ekiplerinden Silivrispor’da Basın Sözcüsü Şahan Karakaş ligin ilk maçı öncesi yaptığı açıklamasında; “Pazar günü maçımız var, takım olarak her türlü hazırlığımızı yaptık. Sabırsızlıkla maç saatini bekliyoruz. Kendi tesislerimizde çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yaptığımız antrenmanlar, hocamızın oynatmak istediğimiz oyun sistemi, bunlarla alakalı yaptığımız son hazırlıklar şuana kadar çok doğru işler yaptığımızı bize hazırlık maçlarında gösterdi ama tabii ki bunların hepsi hazırlıktı. Önemli olan lig maçında yapacağımız işler.

HERŞEYİMİZLE HAZIRIZ

Futbolda ligin ilk maçına nasıl başlarsanız öyle gider. Onun için biz iyi başlayacağız. Rakibin ismi veya kimle oynadığımız artık çok önemli değil. Önemli olan iç sahada veya dışarıda oynadığımız bütün maçları kazanmak adına sahada yapacaklarımızdır. Her şeyimizle hazırız. Bizler ve taraftarlarımız sabırsızlıkla maç saatini bekliyor.

3 PUAN HEDİYE EDECEĞİZ

Biz de inşallah Pazar günü Beykoz deplasmanında sahadaki mücadelemizle başlayacağız. İlk galibiyetimizi alıp sezona iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bütün isteğimiz ve arzumuz bu. İnşallah taraftarlarımızı ve bize inanarak güvenenlere öncelikle güzel futbol, arkasından da 3 puan hediye edip lige de başlamak istiyoruz” diye konuştu.