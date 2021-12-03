Karakaş: İnandığımız yolda yenilmek yok

Grubunda oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle grupta 2. konumda olan Silivrispor’da Kulüp Basın Sözcüsü Şahan Karakaş, BAY geçen haftanın ardından hafta sonu oynayacakları Maltepespor maçı için açıklamalarda bulundu. Karakaş yaptığı açıklamasında; “Bir haftalık bir aranın ardından mental olarak son derece iyi durumdayız. Maltepe maçını heyecanla bekliyoruz. Planlarımızda puan kaybı yok ve bir kaza da yaşamak istemiyoruz. İyi durumdayız ve iyi yoldayız. Zorlu bir yola çıktığımızın bilincindeyiz ve bu inandığımız yolda da yenilmek kesinlikle yok. Takım ve yönetim maç havasında hafta sonu Maltepe maçını da kazanarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.