Karakaş: Silivrisporluluk ruhunu geri kazandık

Grubunda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak rakip kaleye 20 atan ve kalesinde sadece 4 gol gören ve 16 averaj yaparak 19 puanla ilk yarıyı zirvede bitiren Silivrispor’da Basın Sözcüsü Şahan Karakaş oldukça net konuştu. Karakaş yaptığı açıklamasında; “Grubumuzda en yakın rakibimizin iki puan önünde ligin ilk yarısını tamamladık. En çok atan ve en az gol yiyen takım unvanını elimizde bulunduruyoruz. Kadro zenginliğimiz ortada, sakatlıklardan ve kırmızı kart cezalarından fazla etkilenmedik. Bunların hepsi teknik veriler ama bizim asıl değer verdiğimiz ise teknik verilerin daha da önünde olan kaybolmaya yüz tutmuş Silivrisporluluk ruhunun şahlanarak geri kazanımıdır.

HALKIMIZIN DESTEĞİ BİZİMLE BİRLİKTE

Belki lig daha bitmedi ama biz şampiyon olduk, kaybolmuş Silivrispor Ruhunu canlandırdığımız için, tribünleri gönülden ve karşılıksız destekleyenlerce doldurduğumuz için evet biz şampiyon olduk. İç sahada oynadığımız tüm maçları neredeyse hiç boşluk olmadan, siyasetçisiyle, başkanlarıyla, esnaflarıyla, öğrencisiyle, futbol emekçisiyle, işçisiyle dolayısıyla tüm Silivri’nin desteğiyle oynuyoruz. Bundan daha büyük bir kazanım söz konusu bile olamaz. Halkın desteğini arkasına alan hiçbir güç yarı yolda kalmaz, kalmamıştır da.

HİÇBİR GÜÇ BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEZ

İkinci yarı aynı hırs ve performansla yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Biz gücümüzü halkımızdan aldığımız sürece grupta sonuncu bile olsak şampiyon olmuşuz diyebilen bir ekibiz.

Evet, şampiyonuz çünkü kulübün birikmiş borçlarını ödüyoruz.

Evet, şampiyonuz çünkü kaybolmaya yüz tutmuş ruhu yeniden canlandırdık.

Evet, şampiyonuz çünkü maçın bitiş düdüğü ile birlikte maç başlarını ödüyoruz.

Evet, şampiyonuz çünkü maç haftasında primleri ödeyebiliyoruz.

Evet, Biz şampiyonuz çünkü biz Silivri’yiz, Silivriliyiz ve Silivrisporluyuz. Bundan ötesi kesinlikle yok. Bizi izlemeye devam edin” diyerek sözlerini tamamladı.