Karakaş: Taraftarları maça davet etti

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor, sezonun ikinci hafta maçında sahasında Bakırköyspor ile karşı karşıya gelecek. Kulüpte Basın Sözcüsü Şahan Karakaş, sezonun kendi sahalarında oynayacakları ilk müsabakasına taraftarları davet etti. Lige galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen Karakaş, “Pazar günü ligde kendi sahamızda ilk maçında kendi sahamızda İstanbul temsilcisi Bakırköyspor’u ağırlayacağız. Ligde kendi saha ve seyircimiz önünde ilk maçımıza çıkıyoruz. Öncelikle ligin kazasız ve sakatlıksız geçmesini temenni ediyorum.

Ligin ilk deplasmanında Beykoz karşısında iyi bir oyun ile 3 puanımızı aldık. Lige galibiyetle başlamayı planlıyorduk bunu başardık. Silivrispor olarak genç ve dinamik bir takımız. Pazar günü oynanacak olan maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. İyi bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı da kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Silivri’yi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığım teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyorum. Pazar günü saat 14.00´da Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanacak karşılaşma ücretsiz olup tüm sevenlerimizi bizlerin yanında olmaya davet ediyoruz” dedi.