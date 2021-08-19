Karakaş ve Prişti’den bir genç transfer daha

Genç stoper Bahadır Bilen’i Silivrispor’a hediye eden iki genç yönetim kurulu üyesi Ege Priştine ve Şahan Karakaş yeni sezon için bir transferi daha kulüplerine hediye ettiler. Geçtiğimiz sezon da Silivrispor formasını giyen genç kenar oyuncusu Yusuf Apaydın ile yapılan görüşmelerde imzayı attırdılar ve kulübe ikinci oyuncularını da aldırmış oldular.