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Karakaş ve Prişti’den bir genç transfer daha

Silivrispor yönetim kurulunun en genç iki üyesi Ege Priştine ve Şahan Karakaş ilk çilek transferlerinin ardından ikinci genç transferlerini de gerçekleştirerek geçtiğimiz sezon da takım formasını giyen Yusuf Apaydın’ı ile anlaşma sağladı.

Karakaş ve Prişti’den bir genç transfer daha
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Genç stoper Bahadır Bilen’i Silivrispor’a hediye eden iki genç yönetim kurulu üyesi Ege Priştine ve Şahan Karakaş yeni sezon için bir transferi daha kulüplerine hediye ettiler. Geçtiğimiz sezon da Silivrispor formasını giyen genç kenar oyuncusu Yusuf Apaydın ile yapılan görüşmelerde imzayı attırdılar ve kulübe ikinci oyuncularını da aldırmış oldular.

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