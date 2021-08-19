Yeni sezonda hem takımı hem de yönetimini gençleştirme hedefleri doğrultusunda adımlar atan Akgün Duru transferde hız kesmiyor. Silivrispor Kulüp tarihinde en genç yönetim kurulu üyelerinden olan Ege Priştine ve Şahan Karakaş kendileri gibi genç oyuncu Bahadır Bilen’i takıma dahil ettiler. İki genç yönetim kurulu üyesinin girdiği transfer görüşmesinde stoper mevkiinde oynayan Bahadır Bilen’in işini bitirdiler.
Karakaş ve Priştine’den çilek transfer
Silivrispor’un en genç iki yönetim kurulu üyelerinden Şahan Karakaş ve Ege Priştine’den takıma genç stoper hediyesi ile adete çilek transfere imza attılar ve Bahadır Bilen’in imzasını attırdılar.