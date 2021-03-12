Karate 1 Premier League’de 5 milli sporcu finalde

WOW Convention Center’da başlayan Karate 1 Premier League’in İstanbul etabının ilk gününde karateci beş kategoride finale yükseldi. Pazar günü üç karateci de bronz madalya maçına çıkacak.
‘Karatenin Şampiyonlar Ligi’ olarak nitelendirilen Karate 1 Premier League’de sezon İstanbul’da başladı. Yeşilköy’deki WOW Convention Center’da düzenlenen organizasyonun ilk gününde tatamide Türkiye fırtınası esti. İlk gün yedi kategorinin beşinde Türk sporcular finale çıkarken, üç karateci de bronz madalya maçı yapma şansı yakaladı.
Erman Eltemur, Aghayev’i devirdi
Erkekler kumite 75 kilo çeyrek finalinde ‘karatenin yaşayan efsanesi’ olarak kabul edilen Rafael Aghayev’i 4-1 yenerek en müthiş galibiyetlerinden birine imza atan Erman Eltemur, yarı finalde İtalyan Luigi Busa’ya 1-0 kaybederek altın madalya şansını kaybetti. Erman Eltemur’un yanısıra 55 kiloda Tuba Yenen de Pazar günü üçüncülük maçına çıkacak.Karate 1 Premier League İstanbul’da yarın erkekler kata, kadınlar takım kata, erkekler kumite 84, +84, kadınlar kumite 61, 68 ve +68 kg kategori maçları yapılacak.