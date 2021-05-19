Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na hızlı başladı

55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası için Hırvatistan’ın Porec şehrinde başladı. İlk gün sabah seansında tatamiye çıkan Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu ve Meltem Hocaoğlu finale yükseldi.

Karatede 2021 yılının ilk büyük organizasyonu Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Hırvatistan’ın Porec şehrinde başladı. İlk gün sabah seansında kadınlar katada Dilara Bozan, erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol finale çıktı. Akyol, Porec’te elde ettiği puanlarla +68 kiloda olimpiyat kotasını aldı ve Tokyo 2020’de mücadele edecek beşinci karateci oldu.

Sofuoğlu’ndan üst üste dördüncü final

47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye’yi erkekler katada temsil eden Ali Sofuoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste dördüncü kez finale çıktı. İlk turda 25.4, ikinci turda 25.32 puan alarak grubunda ilk sırayı alarak yarı finale çıkan Sofuoğlu yarı final grubunu da birinci bitirdi ve altın madalya için mücadele etme şansı yakaladı. Sofuoğlu altın madalya için daha önce üç kez finalde kaybettiği İspanyol Damian Quintero ile mücadele edecek.

Kadınlar katada Dilara Bozan da Porec’te kariyerinde ikinci kez finale yükseldi. İlk turda 24.86 puanla grubunda ilk sırayı alan Bozan ikinci turda 25.48 puanla İtalyan Viviana Bottero’nun ardından yarı finale yükseldi. Yarı final grubunda en yüksek puanı alarak finale çıkan Bozan, altın madalya için İspanyol Jaime Sandra Sanchez ile karşılaşacak.

Meltem’den hem final hem kota

Kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol, Porec’te çifte mutluluk yaşadı. Avrupa Karate Şampiyonası’nda finale yükselen Akyol, kazandığı kota puanlarıyla Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı garantiledi. İlk turda Portekizli Ana Rita Oliveira’yı 3-0, ikinci turda İsviçreli Ramona Bruederlin’i 2-1 mağlup eden Akyol çeyrek finalde de Rus Vera Kovaleva’yı hakem kararıyla 5-0 yenmeyi başardı. Yarı finalde çekişmeli maçta İtalyan Clio Ferracuti’yi 5-4 mağlup eden Meltem Hocaoğlu Akyol, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale çıktı. 2015 ve 2017 yıllarında Avrupa ikincisi olan Akyol, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğu için Aleksandra Stubleava ile karşılaşacak.