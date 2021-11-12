Karate Milli Takımı, Dubai’ye ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 16-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 25. Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak Karate Milli Takımı, Dubai’ye gitti. Kafileyi Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç karşıladı.

Dubai’de 16 Kasım’da başlayacak Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak Karate Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ulaştı. Cuma gecesi erken saatlerde Dubai Uluslararası Havalimanı’na inen kafileyi Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç karşıladı.

Kafileyle birlikte Dubai’ye gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, 16-21 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası’nda milli takımın son yıllardaki başarılı performansını devam ettireceğine inandığını söyledi. Sporcuların Kocaeli ve Antalya’da yaptıkları kamplarla şampiyonaya hazırlandığını vurgulayan Başkan Kör, "Kafile çok verimli bir kamp dönemi geçirdi. Dubai’de bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tek üzüntümüz Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020 ve dünya üçüncüsü Uğur Aktaş’ın sakatlığı oldu. Uğur’a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.

Karate Milli Takımı, Dubai’deki ilk antrenmanını cuma akşamı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Hamdan Spor Salonu’nda yaptı.

Dünya Şampiyonası’na giden Karate Milli Takımı’nın kadrosu şu şekilde:

Kata

Erkekler Kata: Ali Sofuoğlu

Kadınlar Kata: Damla Türemen

Erkekler Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kadınlar Takım Kata: Damla Türemen, Damla Pelit, Peri Koyuncu

Kumite

Kadınlar 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kadınlar 55 kg: Umay Uygur

Kadınlar 61 kg: Merve Çoban

Kadınlar 68 kg: Eda Eltemur

Kadınlar +68 kg: Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler 60 kg: Eray Şamdan

Erkekler 67 kg: Burak Uygur

Erkekler 75 kg: Eren Akkurt

Erkekler 84 kg: Samed Gök

Erkekler +84 kg: Rıdvan Kaptan

Kadınlar Takım Kumite: Tuba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler Takım Kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Eray Şamdan, Furkan Kayalı, Rıdvan Kaptan, Burak Uygur, Ömer Faruk Arslan, Enes Bulut

Teknik Direktör: İbrahim Erçin

Antrenörler: Cengiz Çınar, Soner Yetgin, Nurkan Kayacık, Ercan İnce, Haldun Alagaş, Zeynel Çelik. Deniz Pekyılmaz