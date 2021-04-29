Karatede olimpiyat mesaisi Lizbon’da devam edecek

Türkiye Karate A Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabında tatamiye çıkacak. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıldır yapılamayan müsabakada tam kadro mücadele verecek Ay-yıldızlı ekip, tüm hazırlıklarını tamamladı.

Pandemi nedeniyle Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarının ertelendiği dünya karatesinde puan mücadelesi heyecanı yeniden başlıyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonlardan olan Karate 1 Premier Lig’in Lizbon etabı, 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Lizbon şehrindeki Altice Arena’da düzenlenecek ve ikisi takım olmak üzere 14 dalda madalyaların dağıtılacağı müsabakalarda ülkemizi temsil edecek Ay-yıldızlı ekipte 7 kadın, 14 erkek sporcu tatamiye çıkacak. 87 ülkeden 740 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyon, korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenecek ve organizasyona katılan herkes koronavirüs testi olmadan müsabaka alanına giremeyecek.

Levent Aydemir: "Başkanımızın emanetine sahip çıkacağız"

Türkiye Karate A Milli Takım Başantrenörü Levent Aydemir, Lizbon’da yapılacak müsabakalar öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Başkan Esat Delihasan’ın beklenmeyen vefatının kendilerini derinden etkilediğini vurgulayan Başantrenör Levent Aydemir, "Yaklaşık 36 seneyi bulan tanışıklığımız olan Başkan Esat Delihasan’ın kaybetmek hem kişisel hem de camia olarak bizi derinden etkiledi. Dünya karatesi ve Türk sporu için büyük bir kayıp. Onun yokluğunu derinden hissedeceğiz ama birlikte yola çıkarken koymuş olduğu bir hedef vardı. Bizler de onun bize bıraktığı emaneti koruyarak hayalini kurduğu Olimpiyat Oyunları hedefine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sekiz dalın tamamında kota alma hedefiyle geldiğimiz Lizbon’da en iyi performansımızı göstererek hem madalyalar kazanmak hem de olimpiyat hedefiyle puanlar toplamak istiyoruz" dedi.

Portekiz’deki müsabakaların dünya genelindeki son kota puan müsabakası olduğunu belirten Aydemir, "Bu müsabakanın ardından Avrupa kıtası olarak tek bir müsabakamız kalacak. O da mayıs ayında Hırvatistan’da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası. Lizbon’da en iyi performansımızı sergileyerek Hırvatistan’a gitmek istiyoruz. Bu iki müsabakada alacağımız sonuçlara göre iki sporcumuzun daha puanlama üzerinden Olimpiyat Oyunları kotası almak şansı bulunuyor. Pandemi döneminin başında bu müsabakalar iptal edildiğinde sporcularından Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol kota almıştı ancak kalan iki organizasyonun tekrar yapılacağı ilan edildi. Sporcularımız resmi olarak yarışa devam edecekler ama avantajlı konumdalar. Portekiz ve Hırvatistan’daki müsabakalarda da bu avantajlarını koruyarak Olimpiyat vizesi almalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Tokyo 2021 Olimpiyat Oyunları’yla beraber ilk kez programda yer alan karate branşında sekiz kategorinin yer alacağını hatırlatan Başantrenör Aydemir, "Avrupa Şampiyonası ile birlikte sona erecek puan müsabakaları sonucunda toplamda 32 sporcu kota alacak. Haziran 2021’de Fransa’da yapılacak kalifikasyon turnuvası ile de 24 sporcu daha vize alacak. Bizim hedefimiz de puanlamadan gidemeyen sporcularımız ile Fransa’daki bu organizasyonda kota almak ve sekiz kategorinin tamamında Tokyo’da mücadele etmek. Bu merhum Başkanımız Esat Delihasan’ın da ’Bunu yapacak gücümüz var’ şeklinde ifade ettiği bir hedefti. Amacımız bunu gerçeğe dönüştürmek ve takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.