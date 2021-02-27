Kartal, İstanbul turnesine hazırlanıyor!

Denizlispor’u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamayan Beşiktaş, hafta içinde Yeni Malatya deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlı ekip bu maçın ardından çıkacağı 5 lig, 1 Türkiye Kupası müsabakasında İstanbul’da boy gösterecek.
Cenk riske edilmeyecekDenizlispor karşısında etkili bir futbol oynayan ve ilk yarıdan sonuca ulaşan siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun, Yeni Malatyaspor deplasmanında riske edilmeyecek. Sakatlığı geçmesine karşın Denizlispor maçında dinlendirilen Rachid Ghezzal ise hafta içinde sahadaki yerini alacak. Eldeki kadrodan maksimum verim almak için her oyuncusuna şans tanıyan Sergen Yalçın’ın, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Ghezzal’la maça başlaması bekleniyor. Bu deplasmanın ardından uzun süre şehir dışına çıkmayacak olan siyah-beyazlılar, bu periyodu kayıpsız geçerek rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.