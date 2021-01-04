Kartal zirveye kanat çırptı

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde tam 81 hafta sonra liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlılar en son 2018-2019 sezonunun 2. haftasında liderlik koltuğuna oturmuştu.
Savunma kendine geldiSezon başında defansif olarak büyük problemler yaşayan Beşiktaş, bu anlamda da kendisini toparladı. Ligin ilk 9 haftasında yalnızca Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, son 6 mücadelenin ise 5’inde gol yemedi. 3-0’lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından Alanyaspor’a deplasmanda 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından boy gösterdiği 4 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı. BB Erzurumspor’u 4-0, Ankaragücü’nü 1-0 ve Sivasspor’u 3-0 yenen Beşiktaş, dün oynanan karşılaşmada da Kayserispor’u deplasmanda 2-0’la geçerek üst üste 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve rakiplerine gol şansı vermedi.