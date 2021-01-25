Kartal’ın 2 yeni transferi hazır!

Göztepe karşısında ikinci yarıda oyuna girip kilidi açan Ljajic ile Aboubakar’ın golünde asisti yapan Gökhan Töre, siyah-beyazlılarda yeni transferler olarak görülüyor.
Gökhan Töre kendine geldiAdem Ljajic gibi Galatasaray maçıyla birlikte kadroda kendisine yer bulmaya başlayan Gökhan Töre de eski günlerine dönüş sinyali verdi. Galatasaray derbisinde N’Koudou’nun attığı golde topu iyi taşıyan Töre, dün oynanan Göztepe karşılaşmasında da galibiyeti getiren golün hazırlayıcısı oldu. 29 yaşındaki futbolcu, yaptığı şık ortayla Aboubakar’ı golle buluştururken, bu sezonki ilk asistine imza attı. Karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın 2 oyuncudan da ilk yarıda sakatlıklar nedeniyle verim alamadıklarını söylerken, “Adem ve Gökhan bizim için yeni transfer etkisi oluşturacaktır. 2 futbolcudan da ligin ikinci yarısında beklentimiz büyük” ifadelerini kullandı.