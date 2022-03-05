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Kasımpaşa 4 maç sonra kazandı

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-2 mağlup eden Kasımpaşa, 4 haftalık aranın ardından 3 puan aldı. Devre arasında takıma katılan Jackson Muleka, 2 gol, 1 asistlik performans ile galibiyette büyük rol oynadı.

Kasımpaşa 4 maç sonra kazandı
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-2 mağlup eden Kasımpaşa, 4 haftalık aranın ardından 3 puan aldı. Devre arasında takıma katılan Jackson Muleka, 2 gol, 1 asistlik performans ile galibiyette büyük rol oynadı.

Kasımpaşa, 4 haftalık galibiyet hasretine Göztepe deplasmanında son verdi. Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği Göztepe’yi 3-2’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından galibiyet alarak, puanını 32’ye yükseltmiş oldu. Söz konusu 4 haftada son galibiyetini 23. haftada evinde Kayserispor’u 3-1 yenerek alan Kasımpaşa, 24. haftada lider Trabzonspor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 25. haftada Alanyaspor ile 2-2, 26. haftada ise Konyaspor ile 4-4 berabere kalan İstanbul temsilcisi, 27. haftada da deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti.

Muleka’dan üst düzey performans

Devre arasında Belçika takımlarından Standard Liege’den kiralanan forvet Jackson Muleka, İzmir deplasmanında takımını sırtlayan isim oldu. Göztepe karşısında 2 gol, 1 asistlik performansa imza atan Demokratik Kongolu futbolcu, ligde 4 gol, 2 asist ile lacivert-beyazlılara katkı sağlıyor. Öte yandan takımın golcü futbolcusu Umut Bozok da Göztepe ağlarını havalandıran bir diğer isim oldu. Umut, sarı-kırmızılılara attığı gol ile ligdeki gol sayısını da 13’e yükselterek, gol krallığı sıralamasında zirveye oturmuş oldu.

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