Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.
KASIMPAŞA, SÜPER LİG’İN 28. HAFTASINDA OYNAYACAĞI FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİRDİ.
Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.