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Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

KASIMPAŞA, SÜPER LİG’İN 28. HAFTASINDA OYNAYACAĞI FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİRDİ.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. Haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Orta şut çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, iki grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile idmanı noktaladı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

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