Kasımpaşa Kulübü’nden Azerbaycan’a destek

Kasımpaşa Kulübü, Galatasaray mücadelesinde açık tribüne Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı ‘İki devlet tek millet’ yazılı pankart asarak, Azerbaycan’a destek oldu.

Kasımpaşa Kulübü, Ermenistan işgali altında olan Azerbayacan’a astığı pankart ile destek oldu. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig’in 4. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Galatasaray müsabakasında açık tribünde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının olduğu pankart astı. Yerleştirilen pankartta ise ‘İki devlet tek millet’ ifadesi yer aldı.