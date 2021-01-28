Kasımpaşa Tosic’i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Süper Lig’de daha önce Beşiktaş ve Gençlerbirliği forması giymiş olan Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic’i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, ara transfer döneminin bitimine günler kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou forması giyerek sözleşmesi sona ermiş olan Sırp stoper Dusko Tosic’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Tosic’in sözleşmesinde 1 yıl sözleşme uzatma opsiyonu da yer alıyor. Kasımpaşa’dan transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Deneyimli oyuncu, Guangzhou’da forma giydiği 41 resmi müsabakada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.