Kasımpaşa’nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

Kasımpaşa’nın 100. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kasımpaşa’nın 100. kuruluş yıl dönümü Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşalı futbolcular Ertuğrul Taşkıran, Ryan Donk, Umut Bozok, Loret Sadiku ve Hasan Emre Yeşilyurt katıldı. 1921 yılında kurulduğundan dolayı saat 19.21’de Kızılay Meydanı’nda lacivert-beyazlı taraftarın meşale yakmasıyla başlayan etkinlikte Kasımapaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öksüz, Kasımpaşa’nın 100. yılında Süper Lig’de mücadele ediyor olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek, "Kasımpaşa’mızın 100. yılını bu coşkulu kalabalıkla kutlamanın sevinci içerisindeyim. Bu sevincin en büyük nedeni kulübümüzün uzun yıllar alt lig oynamasına rağmen 100. yılda Süper Lig’de mücadele ediyor olması. Bu vesileyle kulübümüzün buraya kadar geldiği başarılı çizgide bize destek veren Turgay Ciner’e teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Kulübümüzü sahiplendi, ciddi yatırımlar yaptı" şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Kasımpaşalı olmak 100 yıllık semt aşkını yaşamaktır"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, lacivert-beyazlı kulübün 100. yaşını kutluyor olmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Kasımpaşa’mız 100 yaşına girdi. Bundan dolayı büyük bir heyecan içindeyiz. Bugün bütün Kasımpaşa’yı dolaştım. Aracımızı lacivert-beyaz renklerle süsledik. Caddeleri, sokakları dolaşarak Kasımpaşalı hemşerilerimizin heyecanına ortak olduk. Bir sevdadır Kasımpaşa. Kasımpaşalı olmak 100 yıllık bir semt aşkını yaşamaktır. Biz diyoruz ki ’Sevdamızla doğduk, adını paşa koyduk, hep birlikte yaşadık aşkı semtin kalbinde” ifadelerini kullandı.