Kasyerispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Berna Gözbaşı ile konuştuktan sonra ikna etti ve beraber içeri girdiler.

Kasyerispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Berna Gözbaşı ile konuştuktan sonra ikna etti ve beraber içeri girdiler.