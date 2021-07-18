Kaya Muzaffer Ilıcak’dan bayram mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido-Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido-Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kaya Muzaffer Ilıcak, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı yardımlaşma ve dayanışmanın sembolüdür. İnanç bütünlüğünü, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, aile bütünlüğünü, barışı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı ve hoşgörüyü simgeleyen Kurban Bayramını, 15 Temmuz gecesinde ülkemizin varlığına, demokrasisine ve milli iradeye karşı girişilen hain darbe teşebbüsleri ve terör olaylarını anarak geçirdiğimiz bu günlerde ,buruk ama geleceğe umutla, güvenle bakarak yaşadığımız acılara derinden üzülerek kutluyoruz.

Kurban Bayramı vesilesiyle, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp ayrışmak yerine kucaklaşmamızı, birlik olmamızı sağlayan o güzel duyguların tüm yüreklere hakim olması temenni ediyorum. Bizlere, özgürce ve huzurla bayramları kutlama imkanı veren başta Devletimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve yüce milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sınırlarımızın içinde ve dışında hayatını hiçe sayarak vatanımızı koruyan güvenlik güçlerimize, bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi yaradanımızdan rahmet ve kahraman gazilerimizi minnetle sağlıklar diliyorum. Kurban Bayramı’nın aziz milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."