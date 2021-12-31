Kaya Muzaffer Ilıcak’dan yeni yıl mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido-Kumdo Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, yeni yıl vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, yeni yıl mesajında 2020-2021 yıllarının pek çok üzüntü verici hadiselerin üst üste yaşandığını aktararak, "2022 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum" dedi. Ilıcak, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020-2021 yıllarında neredeyse dünya gündeminin tamamında ana gündem olan korona virüs salgını insan yaşamını etkileyen en önemli sorun olarak karşımıza çıktı. Korona virüs maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele edebiliriz mücadelede örnek olabiliriz. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı milletçe mücadele verdiğimiz ve hayatlarımızda derin izler bırakan bir yılı geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2022 yılına hazırlanmalıyız. Geride bıraktığımız süreçte yaşama dair her alanda dengeleri etkileyen ve yoğun mücadele gerektiren salgında birçoğumuz yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü, birçoğumuzda yakalandığı hastalığı atlatmanın sevincini yaşadı. Yeni yılın, başta Türk sporuna ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar getirmesini arzu ediyorum. Ayrıca bütün branşlardaki olimpik olan olmayan bakanlıklarımıza bağlı resmi federasyonlarımıza sporcularına, ülkemize dünya ve olimpiyatlarda temiz başarılar kazandırmalarını, her zaman hırslı, mücadeleci, özveriyle çalışarak, yüreklerini ortaya koyarak bayrak -ülke sevgisiyle, ülkemize madalyalar kazandırmalarını bekliyoruz. 2022’in, devletimize, ailelerimize, spor camiamıza ve gençliğimize birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, amacımızın sadece spor olmadığını ülkemizin geleceğini ve umutlarını taşıdıkları spor başarısının ’Temiz spor, temiz nesil’ sloganı ile dünyaya örnek olan bir yıl olmasını yürekten diliyorum. Devletimizin ve bütün birimlerimizin uyuşturucu ile mücadele hususunda yaptığı pek çok önemli çalışmalar vardır. Terör örgütlerinin dünyadaki geçim kaynağı uyuşturucu ve doping malzemeleri olduğunu biliyoruz. Ailelerimize ve çocuklarımıza bağımlılığın ve dopingin çirkin ve kanlı yüzünün, sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünyada gençliğin ciddi tehlikesi olan bu hastalığı iyi anlatmalıyız. Bağımlı olmadan da, doping yapmadan hayatlarının daha mutlu kaliteli ve başarılı olacağını gençlerimize önemli rol model olabilecek başarılı insanlarımızı çocuklarımıza anlatmalıyız. Bunun için ailelerimizle, öğretmenlerimizle, spor hocalarımızla, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olgusu ancak gençlerimize sahip çıkarak yol göstererek gerçekleşir. Yeni ümitler ve beklentilerle 2018 yılına giriyoruz. Yeni yılın ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Yeni yılın ailemize milletimize, Türk-İslam ve insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesi dileklerimle. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde bütünleşmesine ve güçlenmesine vesile olması temennisiyle, geleceğimizin teminatı uyuşmayan gençliğimizle hayırlara vesile olmasını diliyorum."