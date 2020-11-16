Kazakistan - Litvanya maçı Hüseyin Göçek’in

FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek, Kazakistan ile Litvanya takımları arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek, çarşamba günü Kazakistan ile Litvanya takımları arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak. Kazakistan’ın Almaty şehrindeki Almaty Ortalyk Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak müsabakada Göçek’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.