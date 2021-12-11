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KBSL: İzmit Belediyespor: 69- Galatasaray: 80

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80 mağlup oldu

KBSL: İzmit Belediyespor: 69- Galatasaray: 80
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80 mağlup oldu

Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Burak Yılmaz xx, Mehmet Onur Sönmez xx, Samet Tekin xx

İzmit Belediyespor: İdil Türk x, Gülse Uğur x 7, Nuran Tutsak x, Melisa Korkmaz xxx 16, Nehir Ulufer x, Sıla Dikmenoğulları xxx 16, Marina Solopova x 2, Emel Sığırcı x, Nirra Fields xx 13, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 3, Kristina Jasmine Higgins xxx 12

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Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Galatasaray: Eda Şahin x 4, Riquna Uneik Williams x 1, Kaela Dawn Davis x 5, Melis Gülcan xxx 11, Miray Balotu x, Mısra Albayrak x, Sude Yılmaz xxx 13, Pelin Derya Bilgiç xxx 12, Gizem Başaran Turan xx 8, Tina Krajisnik xxx 15, Merve Aydın xxx 11

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 12-13 (Galatasaray lehine)

Devre: 20-35 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 42-56 (Galatasaray lehine)

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