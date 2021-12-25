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KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 51 - Antalya 07 Basketbol: 60

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60 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin en skorer yabancısı Nirra Fields’in gerekçesiz gelmediği maçtan önce, vefat eden milli takımın eski sporcularından ve Türkiye Basketbol Federasyonu eski yöneticilerinden Nuri Tan için saygı duruşunda bulunuldu.

KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 51 - Antalya 07 Basketbol: 60

60 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin en skorer yabancısı Nirra Fields’in gerekçesiz gelmediği maçtan önce, vefat eden milli takımın eski sporcularından ve Türkiye Basketbol Federasyonu eski yöneticilerinden Nuri Tan için saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Serhat Büker xx, Benhür İrcel xx, Sibel Koç xx

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 9, Gülse Uğur xx 7, Melisa Korkmaz xxx 12, Sıla Dikmenoğulları x 2, Marina Solopova xx 7, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 2, Kristina Jasmine Higgins xx 12

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

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Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz xx 5, Naile Çırak x 5, Gmrice Louise Davis xxx 15, Sera Özelçi xx 3, Öykü Taşkın x, Luca Ivankovic xx 12, İlsu Darıcıoğlu xxx 14, Beril Albayrak x 6

Başantrenör: Rıza Darendelioğlu

1. Periyot: 10-9 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 16-26 (Antalya 07 Basketbol lehine)

3. Periyot: 34-38 (Antalya 07 Basketbol lehine)

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