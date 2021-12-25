KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 51 - Antalya 07 Basketbol: 60

60 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin en skorer yabancısı Nirra Fields’in gerekçesiz gelmediği maçtan önce, vefat eden milli takımın eski sporcularından ve Türkiye Basketbol Federasyonu eski yöneticilerinden Nuri Tan için saygı duruşunda bulunuldu.