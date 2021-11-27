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KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 61- Botaş: 69

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69 mağlup oldu

KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 61- Botaş: 69
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69 mağlup oldu

Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mustafa Candemir xx, Gürkan Demir xx

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 9, Gülse Uğur xx 11, Melisa Korkmaz x 4, Sıla Dikmenoğulları, Marina Solopova xx 7, Nirra Fields xx 9, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 4, Kristina Jasmine Higgins xxx 17

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Botaş: Ceren Gökdemir x, Ayşe Cora xxx 12, Annamaria Prezelj xx 5, Hatice Pelin Gülçelik xxx 11, Sehernaz Çidal xx 2, Tilbe Şenyürek xxx 13, Işılay Eğin x, Aija Jurjane xxx 8, Jazmine Elizabeth Davis xxx 18

Başantrenör: Cihat Barış Akgün

1. Periyot: 13-29 (Botaş lehine)

Devre:29-45 (Botaş lehine)

3. Periyot: 46-52 (Botaş lehine)

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