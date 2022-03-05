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KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor:82- Çankaya Üniversitesi:79

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79 mağlup etti.

KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor:82- Çankaya Üniversitesi:79
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79 mağlup etti.

Salon: İzmit Atatürk Spor

Hakemler: Ahmet Tatlıcı xx, Cemil Uygül xx, Seda Esen xx

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 8, Gülse Uğur xx 5, Melisa Korkmaz x, Sıla Dikmenoğulları x, Nirra Fields xxx 27, Viktoria Vladimirovna Mircheva xxx 16, Kristina Jasmine Higgins xx 12, Nikolina Babic xx 12

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu x 6, La Tanya Chantella White xx 10, Elina Babkina Dikaioulaku xxx 19, Derin Yaya xxx 20, Kübra Erat x 3, Melike Tuğba Oral x 3, Alexis Sade Prince xxx 18, İnci Güçlü x

Başantrenör: Hasan Çağrı Özek

1. Periyot: 22-23 (Çankaya Üniversitesi lehine)

Devre: 46-35 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 70-59 (İzmit Belediyespor lehine)

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