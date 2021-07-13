Kemal Erdoğan: “Bu kez son haftalarda Galatasaray deplasmanında olmayacağız”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig fikstürünü değerlendirdi. Geçmiş yılların aksine bu sezonun sonlarında Galatasaray deplasmanında olmayacaklarını söyleyen Erdoğan, “Zor bir lig, zor bir süreç olacak. Hak eden kazansın” ifadelerini kullandı.
“Transferi ben de sizler gibi merakla takip ediyorum”
Federasyonun maç planlamasında gelişmeleri göz ardı etmeden hareket ettiğini söyleyen Kemal Erdoğan, “Federasyon maç planlamasında gelişmeleri göz ardı etmeden, karşılıklı iletişimle yardımcı oldu. Bu işin içinde olan herkesle fikir alışverişinin daha sık yapılıp ortak kararlar alınması gerekiyor. Türk futbolunun gelişimi için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz basın mensupları da yoğun bir döneme gireceksiniz. Herkese başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı bir lig olsun” dedi.Son olarak transfer konusuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erdoğan, “Yönetim Kurulunda bir görev dağılımı var. Ben Futbol A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olsam da transferde görev almıyorum ve transferde çalışan arkadaşlara soru sormuyorum. Transfer konuları gizli yapılır. Başkanımızın önderliğinde bu işin en iyisini yapacaklardır. Ben de sizler gibi merak ediyorum ve onların işini en iyi şekilde yapmasını bekliyoruz. Hatta sizler bazen bizden daha hızlı takip ediyorsunuz” diyerek sözlerini tamamladı.