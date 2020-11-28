Kenan Atik: “Ligin en iyi takımlarında birine 3-0’dan geri dönmek sevindirici”

Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, Başakşehir gibi ligin en iyi takımlarından birine karşı 3-0’dan geri döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Denizlispor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, “Denizlispor için çok büyük moral oldu. 3-0’dan Başakşehir gibi takıma 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu. Başta oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza, bize güvenen Denizli halkına bu güvenlerinin boşa çıkmadığını gösterdiler. Denizlispor onuruyla, şerefiyle kendine yakışan futbolu oynamak için mücadele eder. Kazanırız, kaybederiz fark etmez. Bugün en azından ligin en iyi takımlarında birine 3-0’dan geri dönmek sevindirici. Kulübümüze de hayırlı olsun. Tabii işimiz bitmedi. Ligde kıran kırana mücadele var. Denizlispor’u daha iyi yerlere çıkarmak için çabalayacağız” ifadelerini kullandı.

Kenan Atik, son olarak da yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural’a geçmiş olsun dileklerini iletti.