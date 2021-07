Kenan Karaman: "Beşiktaş, transferimde çok ısrarcı oldu"

Beşiktaş’ın yeni transferi Kenan Karaman, akşam antrenmanı öncesinde soruları yanıtladı.

Beşiktaş’ın 3 yıllık imza attırdığı Kenan Karaman, bu akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "İnşallah burada güzel seneler geçiririz" diyerek sözlerine başlayan başarılı futbolcu, "Kendi ülkemde olmak çok güzel bir şey. Almanya’da doğup büyüdüm. Futbol hayatımı orada sürdürdüm. Beşiktaş’a gelmeyi çok istiyordum. Beşiktaş’ın ilgisi turnuvadan önceydi. Yaklaşık 6 ay önce görüştük. Israrla beni transfer etmek istediler. Bu da benim için gurur vericiydi. Aklımda ilk Beşiktaş vardı. Buraya kendimi yakıştırıyorum. Performansımla umarım başarılı olurum" ifadelerini kullandı. A Milli Takım’da beraber oynadığı Kaan Ayhan’la ilgili "Kaan benim yakın arkadaşım. Kendisi şu an İtalya’da. Bir gün Türkiye’de oynamak ister diye düşünüyorum. Geleceği hakkında kendisi karar vermeli. Hakkında hayırlısı olsun" diyen Kenan, Türkiye’den kendisine başka tekliflerin de olduğunu belirterek, "Bütün takımlara teşekkür ediyorum. Her futbolcu için bu gurur verici bir şey. En erken Beşiktaş davrandı. Erdal Torunoğulları’nın büyük katkısı var transferimde. Menajerimle görüşmeleri o yürüttü. Bana güzel bir his verdi Beşiktaş. Burada olduğum için çok çok mutluyum" açıklamalarını yaptı.

"Sergen Yalçın’ı küçüklüğümden beri takip ediyorum"

Pozisyon olarak hücum hattında her bölgede forma giydiğini söyleyen Kenan Karaman, "Milli takımda da hemen hemen ön tarafta çoğu pozisyonda oynadım. Kendimi santrafor bölgesinde en iyi görüyorum, yüzde 100 performansımı orada veriyorum. Kanatlarda da oynayabiliyorum. Sergen hocanın geçen sene oyuncuların üstünde büyük emeği var. Maçları takip ediyordum. Hemen hemen her oyuncu kendini geliştirdi. Larin’in de büyük katkısı vardı. Beni çok iyi karşıladı Sergen hoca. Kendisiyle küçüklüğümden beri takip ederim. Kendisini başarılı buluyorum, bana çok şey katacağını düşünüyorum. Umarım ben de kendimi burada daha çok geliştiririm. Milli takımda 2 senedir iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Turnuva hepimiz için üzücü oldu. Bu oyuncu grubu hatalarımızdan ders çıkarıp başarılı olmak istiyoruz. Beşiktaş’ta olmak benim için de milli takım için de daha avantajlı diye düşünüyorum" dedi. Yabancı kuralıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kenan, "Bir Türk futbolcu için bir avantaj ama ben bunu daha önce de söylemiştim. Rekabet her zaman üst düzey olmalı. Bu sınırlama kalksa daha iyi olur Türk futbolu için diye düşünüyorum ama kuralları ben yapmıyorum. Bu kuralla ilgili fazla bir şey söyleyemeyeceğim" diye konuştu.

"Gurbetçi oyuncular Beşiktaş’ta çok başarılı oldu"

Beşiktaş’ta her oyuncunun üst seviyede olduğunu ifade eden Kenan Karaman, "İsim vermek doğru olmaz. Takım geçen sene şampiyon oldu ve her oyuncu üst düzey seviyede. Dün ilk idmanımdı ve keyif aldım. Oyuncuların kalitesini gördüm ve bunun da beni daha ileri taşıyacağını düşünüyorum" dedi. Şampiyonlar Ligi hakkındaki düşüncelerini de söyleyen başarılı oyuncu, "Şampiyonlar Ligi benim için çok önemliydi geliş sebebimde. Avrupa’da en üst seviyede yüzün üzerinde maç yaptım. Kendim için bir adım daha ileri atmak istiyordum. Şampiyonlar Ligi bu konuda bambaşka bir seviye olacak. Gurbetçi oyuncuların Beşiktaş’ta başarılı olduğunu gördüm. Umarım ben de onlar gibi başarılı olurum. Olcay abi sevdiğim biridir. Kendime bir hedef koymadım. Çok disiplinli ve çok çalışan bir oyuncuyum. Gollerimle ve asistlerimle Beşiktaş’a hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Burak abi, Beşiktaş’a gelmemin iyi olacağını söyledi"

Sabırsızlıkla Beşiktaş taraftarıyla buluşmak istediğini söyleyen Kenan Karaman, "Beşiktaş taraftarını hayranlıkla izlerdim. Coşkulu ve tutkulu bir taraftarı var takımın. Pandemi de hafifliyor. Umarım seyirciye kavuşuruz" dedi. Beşiktaş’a gelmeden önce Burak Yılmaz’la konuştuğunu söyleyen Kenan, "Turnuvada Burak abiyle Beşiktaş hakkında çok konuştum. Bana Beşiktaş’ı anlattı. Buraya gelirsem çok iyi olacağını söyledi. Bana güzel şeyler önerdi. Cenk abiyle de konuştum. O da büyük bir Beşiktaşlı. İkisi de büyük izler bıraktı burada. Umarım ben de onlar gibi izler bırakırım. Şenol Güneş’le de kısa bir konuşmamız oldu. Beşiktaş’a gelirsem iyi olacağını söyledi. Beni tebrik etti, fazla detay konuşmadık" diyerek sözlerini tamamladı.