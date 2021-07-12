Kenan ve Rosier tamam, Ghezzal sırada

Transfer çalışmalarını yürüten ve Salih Uçan’ı kadrosuna katan Beşiktaş, Kenan Karaman ve Valentin Rosier’de de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Ghezzal konusunda da Leicester’ın bonservis indirimi yapmasını bekliyor.
Ghezzal için görüşmeler sürüyorGeçtiğimiz hafta Ghezzal’ın menajeriyle bir araya gelen ve futbolcuyla anlaşan Beşiktaş Yönetimi, bonservis konusunu da çözüme kavuşturmak üzere. 3 milyon Euro bonservis bedeliyle bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Leicester Yönetimi’ni ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. İki tarafın anlaşması için arada 1 milyon Euro’luk fark kaldığı öğrenilirken, özellikle Ghezzal’ın Beşiktaş’ta oynamak istemesi nedeniyle, İngiliz ekibinin bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor. Beşiktaş, 24 Temmuz’da başlayacak olan İspanya kampı öncesinde Rachid Ghezzal’a imza attırmak ve bu futbolcuyu kampa götürmeyi hesaplıyor.