Kenetlenen Silivri rakip tanımaz 2-1

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Silivrispor evinde oynadığı erteleme maçında Muğlaspor’u Ardahan ve Tufan’ın golleriyle 2-1 yenerek önemli bir üç puanı hanesine yazdırmış oldu. Silivri Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maçta Silivrispor rakibine şans tanımadı. Maça Silivrispor hızla başladı. Kanatlardan bindirme yapan Silivrispor özellikle hücum noktalarında çoğalarak baskı kurdu. İlk yarıda Birbiri ardına kaçan pozisyonların ardından müsabakanın 42. dakikasında kenardan yapılan sert ortaya iyi yükselen Ardahan durumu 1-0 yapan golünü kaydetti. Müsabakanın ilk yarısı atılan tek golle tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Silivrispor orta alanda oyunun üstünlüğünü eline aldı. Müsabakanın 56. dakikasında Silivri ceza alanı arkasına atılan topa yetişen Muğlalı oyuncu Süleyman beraberlik golünü kaydetti 1-1. Bu şok golle birlikte biraz olsun bocalayan Silivrispor çabuk toparlandı. Baskısını iyice arttıran Silivrispor müsabakanın 69.dakikasında Tufan Deniz ile durumu 2-1 yaptı. Müsabakanın 89.dakikasında kırmızı kart gören Silivrili oyuncu Hakan oyun dışı kaldı. Müsabakanın hakemi tarafından normal süreye 5 dakika eklendi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka Silivrispor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Silivrispor aldığı bu üç puanla gruptaki puanını 14 yaparak sıralamada 15. sırada yer aldı. Muğlaspor ise puanı 8’de kaldı ve sıralamada 16. sırada kaldı. Silivrispor Pazar günü Adana deplasmanında bir başka rakibi Kozan Belediyespor ile erteleme maçını yaparak ligin ilk yarısını tamamlamış olacak.

Stat: Silivri

Hakemler: Deniz Kükrek, Münir Dadı, Nesim Karanfil

Silivrispor: Alper 9, Oğuz 9, Bülent 9, Ömer 9, Hakan 9, Mustafa 9 60’ Şehmus 9), Tufan 9, Ardahan 9, Muhammet 9 (90’ Emre 9), Mücahit 9, Gökhan 9 (89’ Sercan 9)

Muğlaspor: Barış 7, Cantürk 7, İlkay 7, İbrahim 7, Polat 7, Emre 7, Süleyman 7, Muhammet 7 (87’ Asım 7), Emirhan 7 (78’ Burak 7), Ömer 7, Atakan 7

Skor: 2-1

Goller: 42’ Ardahan, 69’ Tufan (Silivri), 56’ Süleyman (Muğla)

Kırmızı kart: 89’ Hakan (Silivri)