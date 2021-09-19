Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçında sakatlık yaşadı ve 77. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.
Milli futbolcu bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçında sakatlık yaşadı ve 77. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçında sakatlık yaşadı ve 77. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.
Milli futbolcu bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.