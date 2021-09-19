Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçında sakatlık yaşadı ve 77. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.

Süper Lig’in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da müsabakaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu sakatlık geçirdi. Daha sonra oyuna devam edemeyen genç futbolcunun yerine Teknik Direktör Fatih Terim, Hollandalı futbolcu Ryan Babel’e görev verdi.

Milli futbolcu bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.