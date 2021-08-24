Kerem Kurnaz Avrupa şampiyonu

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021, 22:33

U15 Avrupa Halter Şampiyonası 81 kiloda Kerem Kurnaz, koparmada 118 kilo ile altın, silkmede 143 kilo ile gümüş, toplamda ise 261 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.Poloya’nın Ciechanow kendinde devam eden Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nın beşinci gününde milli sporcular 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.Bayanlar U17 59 kiloda yarışan Züleyha Alıcı koparmada 77 kilo ile gümüş, silkmede 92 kilo ile 4., toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporcumuz Cansu Karakaya koparmada 71 kilo ile 6. , silkmede 89 kilo ile 9., toplamda 160 kilo ile 7.oldu.Erkekler U15 81 kiloda yarışan Kerem Kurnaz koparmada 118 kilo ile altın, silkmede 143 kilo ile gümüş, toplamda ise 261 kiloluk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kiloda yarışan diğer sporcumuz Hüsnü Can Yılmaz koparmada 110 kilo ile gümüş , silkmede 135 kilo 4., toplamda 245 kilo ile 4. oldu.Şampiyonanın dördüncü gününde milliler 18 altın, 15 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 42 madalyaya ulaştı.