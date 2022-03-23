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Kerem Özmen Avrupa şampiyonu

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U22 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında ringe çıkan milli boksör Kerem Özmen, altın madalyanın sahibi oldu.

Kerem Özmen Avrupa şampiyonu
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U22 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında ringe çıkan milli boksör Kerem Özmen, altın madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan’da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçeli boksör Kerem Özmen, 63,5 kg finalinde Ermenistanlı rakibi Artur Shakhpazyan ile karşılaştı. Rakibine büyük bir üstünlük kuran Kerem Özmen, U22 Avrupa Şampiyonu oldu.

Öte yandan U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nı üçüncü olarak tamamlayan Fenerbahçeli milli boksörler Gizem En ve Nurullah Oyan da madalyalarını aldılar.

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