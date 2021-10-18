Kerem Şen: “Çalışmaya devam”

Bursaspor’un yetenekli genç futbolcusu Kerem Şen, Boluspor galibiyeti sonrası üç puanın öneminden ve takım arkadaşlarının emeğinden bahsetti.

Kerem Şen: “Çalışmaya devam”
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Bursaspor’un yetenekli genç futbolcusu Kerem Şen, Boluspor galibiyeti sonrası üç puanın öneminden ve takım arkadaşlarının emeğinden bahsetti.

Bursaspor’un Boluspor’u 3-1 yendiği maçta 87 dakika oyunda kalan ve sergilediği performansla alkış toplayan Kerem Şen, açıklamada bulundu. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Önemli 3 puan. Çalışmaya devam.”

Kerem Şen, Teknik Direktör Özcan Bizati’nin de vazgeçemediği oyuncular arasında yer almaya başladı.

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