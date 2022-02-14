banner4556

Kıdemli atletler yemekte buluştu

banner4664

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı’ndan kıdemli atletler için düzenenlenen yemekte atletlere plaket taktim edildi.

Kıdemli atletler yemekte buluştu
banner4584

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı’ndan kıdemli atletler için düzenenlenen yemekte atletlere plaket taktim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç düzenledikleri toplantı ile Türkiye’yi atletizmin her branşında temsil etmiş ve temsil eden sporculara plaketlerini takdim etti. Fatih Çintimar ve Ahmet Kılıç tarafından düzenlenen toplantıda küçüklükten beri atletizmin her branşında Türkiye’yi temsil etmiş birçok sporcu katıldı.

banner4336

Plaket takdiminin ardından sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666